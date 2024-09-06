UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi açıklandı: Temsilcilerimizin şampiyonluk oranı belli oldu!

Yayınlanma: 06.09.2024 - 11:47

Güncelleme: 06.09.2024 - 11:47

Bu sezon lig usulüyle oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE 7. SIRADA YER ALDI

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da açıklandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham favori olarak gösterilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe listenin 7. sırasında yer aldı. Beşiktaş ise sıralamanın 10. sırasında yer aldı.

İşte UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları:

1- Totttenham: 5.2

2- Manchester United: 5.6

3- Roma: 8.4

4- Athletic Bilbao: 11

4- Porto: 11

4- Real Sociedad: 11

5- Lazio: 14

6- Eintracht Frankfurt: 19

7- Fenerbahçe: 19

7- Galatasaray: 19

7- Lyon: 19

7- Nice: 19

8- Ajax: 23

8- Olympiakos: 23

9- AZ Alkmaar: 30

9- Hoffenheim: 30

10- Beşiktaş: 35