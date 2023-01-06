UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den seçim kararı
Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek 47. UEFA Kongresi'nde mevcut başkan Aleksander Ceferin'in tek aday olarak seçime gireceği öğrenildi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, nisanda yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 5 Nisan'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek 47. UEFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için adaylık süreci sona erdi.
Aleksander Ceferin
2016'DA SEÇİLMİŞTİ
Seçime tek aday olarak gireceği açıklanan Ceferin, 4 yıl süreyle bir dönem daha görevde kalacak.
Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.
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