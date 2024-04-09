UEFA duyurdu: Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Olympiakos maçının hakemi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Olympiakos maçının hakemi açıklandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.
Sandro Scharer
Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ile Bekim Zoqaj yapacak.
Mücadelenin VAR hakemliği görevinde ise Alman hakem Bastian Dankert olacak. AVAR olarak İsviçreli Lionel Tschudi görev alacak.
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