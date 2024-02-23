UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, dün akşam Konferans Ligi'nde oynanan play-off turu rövanş maçlarının ardından belli oldu. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 10:09
UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Konferans Ligi gruplarını lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunu es geçerek direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri hangi takımlar?

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024 Cuma günü (bugün) saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ HANGİLERİ?

  • Maccabi Haifa
  • Servette
  • Dinamo Zagreb
  • Ajax
  • Strum Graz
  • Union Saint-Gilloise
  • Olympiakos
  • Molde

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