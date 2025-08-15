Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a çıkan takımlar belirlendi!

UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a çıkan takımlar belirlendi!

15.08.2025 09:25:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a çıkan takımlar belirlendi!

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turunun tamamlanmasının ardından play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu, 29 rövanş maçıyla tamamlandı.

İstanbul Başakşehir'in ardından rakiplerini eleyen Lausanne, Sparta Prag, Levski Sofya, Differdange, Anderlecht, Omonoia, Györi, Polissya, Rosenborg, AZ Alkmaar, Riga, Brondby, Arda, Celje, Neman, AEK, Rakow, Beşiktaş, Jagiellonia, Universitatea Craiova, Linfield, Rapid Wien, Dinamo City, Olimpija Ljubljana, Virtus, Santa Clara, Shamrock Rovers, Hibernian ve Banik Ostrava play-off turuna kaldı.

İlk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, St. Patrick's'i rövanşta da 3-2 yenerek tur atladı. Astana'yı eleyen Lausanne, Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi oldu.

Universitatea Craiova ise ilk maçta 3-0 yendiği Spartak Trnava'ya uzatmaya giden rövanşta 4-3 kaybetse de tur atladı ve play-off'larda İstanbul Başakşehir ile eşleşti.

İşte UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu sonuçları:

Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre): 0-2 (1-3)

Ararat (Ermenistan) - Sparta Prag (Çekya): 1-2 (1-4)

Sabah (Azerbaycan) - Levski Sofya (Bulgaristan): 0-2 (0-1)

Levadia Tallinn (Estonya) - Differdange (Lüksemburg): 1-3 (Uzatmalarda) (3-2)

Sheriff (Moldova) - Anderlecht (Belçika): 1-1 (0-3)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan): 5-0 (4-0)

Györi (Macaristan) - AIK (İsveç): 2-0 (1-2)

Paksi (Macaristan) - Polissya (Ukrayna): 2-1 (0-3)

Hammarby (İsveç) - Rosenborg (Norveç): 0-1 (0-0)

Vaduz (Lihtenştayn) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1 (0-3)

Beitar (İsrail) - Riga (Letonya): 3-1 (0-3)

Brondby (Danimarka) - Vikingur (İzlanda): 4-0 (0-3)

Arda (Bulgaristan) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 2-0 (1-0)

Celje (Slovenya) - Lugano (İsviçre): 2-4 (5-0)

Neman (Belarus) - Klaksvik (Faroe Adaları): 2-0 (Penaltılarla 5-4) (0-2)

AEK (Yunanistan) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1 (Uzatmalarda) (2-2)

Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow (Polonya): 0-2 (1-0)

Beşiktaş - St. Patrick's (İrlanda): 3-2 (4-1)

Jagiellonia (Polonya) - Silkeborg (Danimarka): 2-2 (1-0)

Spartak Trnava (Slovakya) - Universitatea Craiova (Romanya): 4-3 (Uzatmalarda) (0-3)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Vikingur (Faroe Adaları): 2-0 (1-2)

Dundee United (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya): 2-2 (Penaltılarla 4-5) (2-2)

Dinamo City (Arnavutluk) - Hajduk Split (Hırvatistan): 3-1 (Uzatmalarda) (1-2)

Egnatia (Arnavutluk) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-4 (Uzatmalarda) (0-0)

Virtus (San Marino) - Milsami (Moldova): 3-0 (2-3)

Santa Clara (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda): 0-0 (3-0)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-1)

Hibernian (İskoçya) - Partizan (Sırbistan): 2-3 (Uzatmalarda) (2-0)

Austria Wien (Avusturya) - Banik Ostrava (Çekya): 1-1 (3-4)

İlgili Konular: #beşiktaş #Başakşehir #uefa avrupa konferans ligi

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu şoku! 3 dakika sahada kalabildi...
Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu şoku! 3 dakika sahada kalabildi... Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçında 64. dakikada oyuna giren Mustafa ErhanHekimoğlu, 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Lausanne-Sport'tan Beşiktaş'a büyük övgü!
Lausanne-Sport'tan Beşiktaş'a büyük övgü! Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Lausanne-Sport, resmi sitelerinden Beşiktaş'a övgüler dizdi.
Beşiktaş taraftarından çok sert tepki! 'Serdal Adalı hoca alsana'
Beşiktaş taraftarından çok sert tepki! 'Serdal Adalı hoca alsana' UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düşen Beşiktaş, taraftarından yoğun tepki gördü.