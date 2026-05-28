UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace! Tarihinde bir ilk...

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.
Almanya'daki Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Crystal Palace 1-0'lık skorla kazandı.
TARİHLERİNDE BİR İLK
Crystal Palace'a kupayı getiren golü 51. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.
İngiliz ekibi tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazandı.
Rayo Vallecano ise tarihindeki ilk Avrupa kupası kazanma fırsatını kullanamadı.
Stat: Leipzig
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino (Dk. 80 Guessand), Mateta (Dk. 76 Larsen)
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin (Dk. 62 Mendy), Lopez (Dk. 62 Diaz), De Frutos (Dk. 70 Camello), Garcia (Dk. 70 Espino), Isi Palazon (Dk. 77 Akhomach), Alemao
Gol: Dk. 51 Mateta (Crystal Palace)
Sarı kartlar: Dk. 20 Ciss, Dk. 23 Isi Palazon, Dk. 48 Lopez, Dk. 62 Garcia, Dk. 85 Mendy, Dk. 90+2 Espino (Rayo Vallecano), Dk. 42 Wharton, Dk. 74 Pino, Dk. 82 Riad (Crystal Palace)