28.05.2026 00:01:00
Cumhuriyet Spor
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace! Tarihinde bir ilk...

Crystal Palace, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde karşılaştığı Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Almanya'daki Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Crystal Palace 1-0'lık skorla kazandı.

TARİHLERİNDE BİR İLK

Crystal Palace'a kupayı getiren golü 51. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

İngiliz ekibi tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazandı.

Rayo Vallecano ise tarihindeki ilk Avrupa kupası kazanma fırsatını kullanamadı.

Stat: Leipzig

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino (Dk. 80 Guessand), Mateta (Dk. 76 Larsen)

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin (Dk. 62 Mendy), Lopez (Dk. 62 Diaz), De Frutos (Dk. 70 Camello), Garcia (Dk. 70 Espino), Isi Palazon (Dk. 77 Akhomach), Alemao

Gol: Dk. 51 Mateta (Crystal Palace)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ciss, Dk. 23 Isi Palazon, Dk. 48 Lopez, Dk. 62 Garcia, Dk. 85 Mendy, Dk. 90+2 Espino (Rayo Vallecano), Dk. 42 Wharton, Dk. 74 Pino, Dk. 82 Riad (Crystal Palace)

