UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda rövanş heyecanı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda 8 karşılaşma oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında 8 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında; UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints, 2. eleme turuna çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu, bugün 6 maçla tamamlanacak.
Eşleşmelerdeki iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Ballkani-UE Santa Coloma: 1-2, 2-1 (5-6 penaltılarla)
HJK Helsinki-Panevezys: 1-1, 0-3
Lincoln Red-Hamrun Spartans: 0-1, 1-0 (5-4 penaltılarla)
Pyunik-Dinamo Minsk: 0-1, 0-0
Celje-Flora Tallinn: 2-1, 5-0
Steaua Bükreş-Virtus: 4-0, 7-1
Shamrock Rovers-Vikingur: 2-1, 0-0
Decic Tuzi-The New Saints: 1-1, 0-3
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