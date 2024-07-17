UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda rövanş heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda 8 karşılaşma oynandı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 09:47
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda rövanş heyecanı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında 8 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında; UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints, 2. eleme turuna çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu, bugün 6 maçla tamamlanacak.

Eşleşmelerdeki iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Ballkani-UE Santa Coloma: 1-2, 2-1 (5-6 penaltılarla)

HJK Helsinki-Panevezys: 1-1, 0-3

Lincoln Red-Hamrun Spartans: 0-1, 1-0 (5-4 penaltılarla)

Pyunik-Dinamo Minsk: 0-1, 0-0

Celje-Flora Tallinn: 2-1, 5-0

Steaua Bükreş-Virtus: 4-0, 7-1

Shamrock Rovers-Vikingur: 2-1, 0-0

Decic Tuzi-The New Saints: 1-1, 0-3


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