UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kaçıncı torbada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçlarının tamamlanmasının ardından kura çekimi yapılacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbada yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 19:00'da başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Monako'da yapılacak kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da başlayacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın 4. torbada yer alacağı kura çekimi TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Grup aşaması kura çekiminde yer alacak takımlar ise şu şekilde:
1. Torba:
Manchester City (İNGİLTERE, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu)
Sevilla (İSPANYA, son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu)
Barcelona (İSPANYA)
Napoli (İTALYA)
Bayern Münih (ALMANYA)
Paris Saint-Germain (FRANSA)
Benfica (PORTEKİZ)
Feyenoord (HOLLANDA)
2. Torba:
Real Madrid (İSPANYA)
Manchester United (İNGİLTERE)
Inter (İTALYA)
Borussia Dortmund (ALMANYA)
Atlético Madrid (İSPANYA)
RB Leipzig (ALMANYA)
Porto (PORTEKİZ)
Arsenal (İNGİLTERE)
3. Torba
Shakhtar Donetsk (UKRAYNA)
Salzburg (AVUSTURYA)
Milan (İTALYA)
Braga (PORTEKİZ)
PSV Eindhoven (HOLLANDA)
Lazio (İTALYA)
Kızıl Yıldız (SIRBİSTAN)
Kopenhag (DANİMARKA)
4. Torba
GALATASARAY (TÜRKİYE)
Young Boys (İSVİÇRE)
Real Sociedad (İSPANYA)
Celtic (İSKOÇYA)
Newcastle United (İNGİLTERE)
Union Berlin (ALMANYA)
Royal Antwerp (BELÇİKA)
Lens (FRANSA)
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