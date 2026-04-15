UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!

15.04.2026 00:19:00
Atletico Madrid ile Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ekipler oldu.

Çeyrek final rövanş maçlarının ardından Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain adını son dört takım arasına yazdırdı.

Madrid'de Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazansa da, ilk maçı 2-0 kazanan Atletico toplamda 3-2 üstünlük sağlayarak tur atladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal ile öne geçti, 24. dakikada Ferran Torres farkı ikiye çıkardı. Ancak 31. dakikada Ademola Lookman'ın golü Atletico'yu yeniden avantajlı duruma getirdi.

Kalan bölümde skor değişmezken, kırmızı kart gören Eric Garcia'lı Barcelona'nın galibiyeti tur için yeterli olmadı.

DEMBELE'NİN GOLLERİ TURU GETİRDİ

Gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, deplasmanda Liverpool'u 2-0 mağlup etti.

İlk maçtaki avantajını da koruyan Fransız ekibi, toplamda 4-0'lık skorla yarı finale yükseldi. Anfield'daki karşılaşmanın goller, 73. ve 90+1. dakikalarda Ousmane Dembele'den geldi.

Bu sonuçlarla Atletico Madrid, yarı finalde Sporting - Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Paris Saint-Germain ise Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinden gelecek rakibini bekleyecek.

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Barcelona'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen toplamda 3-2 kazanarak yarı finale yükselen ekip oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.