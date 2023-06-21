UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi zamanı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:38

Güncelleme: 21.06.2023 - 12:01

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri bugünkü yapılacak kura töreniyle belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi çarşamba günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek. Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura saat 13.00'te başlayacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya)

Rakow Czestochowa (Polonya) / FC Flora Tallinn (Estonya)

NK Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Valmiera FC (Letonya)

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de kura çekiminde belirlenecek. 3 temsilcimizin rakiplerinin belli olacağı kura saat 14.00'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri

La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Makedonya)

Balzan FC (Malta) - NK Domzale (Slovenya)

Beitar Jerusalem FC (İsrail)

PFC Levski Sofia (Bulgaristan)

Gabala SC (Azerbaycan)

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri

FK Vojvodina (Sırbistan)

FK Zeljeznicar (Bosna Hersek) - FC Dinamo Minsk (Belarus)

KF Tirana (Arnavutluk) - FC Dinamo Batumi (Gürcistan)

Debreceni VSC (Macaristan)

FC CSKA 1948 (Bulgaristan)

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri

CFR 1907 Cluj (Romanya)

Hapoel Beer-Sheva FC (İsrail)

Legia Warszawa (Polonya)

Dunajska Streda (Slovakya) - FC Dila Gori (Gürcistan)

FK Makedonija GP Skopje (Makedonya) - FC RFS (Letonya)

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.