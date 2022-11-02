UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk: Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz tarihe geçti
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, İskoç ekip Rangers'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden puan alamayarak elenmesinin ardından bir ilki yaşadı.
Yaz transfer döneminde altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a veda eden ve İskoçya'nın köklü kulübü Rangers'a transfer olan 21 yaşındaki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, takımının Şampiyonlar Ligi'nde puan alamaması sonrasında bir ilki yaşadı.
Habertürk'e göre, geçen sezonu da Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde puan alamadan tamamlayan Rıdvan, futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon üst üste puan alamayan ilk oyuncu oldu.
Bu sezon Rangers formasıyla yedi maçta şans bulan ve sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Rıdvan 378 dakika sahada kaldı.
İKİ MAÇTA FORMA GİYDİ
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yer aldığı iki maçın birine ilk 11'de çıkan ve 114 dakika oynayan Rıdvan geçen sezon da Sergen Yalçın yönetiminde Devler Ligi'nde iki maça çıkmış ve toplamda 136 dakika sahada kalmıştı.
Kontratının son senesine girmesinin de etkisiyle 4 milyon Euro’luk bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılan oyuncuyla Alman ekibi Stuttgart da ilgilenmiş ancak Rıdvan'ın tercihi Rangers olmuştu.
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluğu geçen sezon Celtic'e kaptıran Rangers, bu sezon da Celtic'in dört puan gerisinde yer alıyor.
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