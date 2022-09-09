UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin yeni yeri...
Avrupa kupalarında iki galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladığımız gecenin ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimiz de değişti.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde dün gece 4 takımımız sahne aldı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökerken Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Sonuçları UEFA ülke puanı sıralaması için son derece kritik olan maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrıldı.
FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA GALİBİYETİ
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Gustavo Henrique ve 90+2'nci dakikada Batshuayi kaydetti. Dinamo Kiev'in karşılaşmadaki tek golü 64'üncü dakikada Tsygankov'dan geldi.
GECENİN 2. GALİBİYETİ BAŞAKŞEHİR'DEN
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67'nci dakikada Ndayishimiye, 75'inci dakikada kendi kalesine Kingsley ve 82'nci dakikada Berkay Özcan kaydetti.
SİVASSPOR 1 PUANI 90+2'DE KURTARDI
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nda Sivasspor sahasında Slavia Prag ile 1-1'lik berabere kaldı. Yiğidolar'ın tek golü 42. dakikada Dia Saba'dan geldi. Slavia Prag'ın golünü kaydeden isim ise Olayinka oldu.
Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural 90+2'de penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.
TEK KAYIP TRABZONSPOR'DAN
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Ferencvaros'ta Civic 16. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın 87. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
20. SIRAYA YÜKSELDİK
Gecenin sonuçları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti. Skorer'in derlediği habere göre Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan gelen puanlarla birlikte sıralamada tekrar 20. sıraya yükseldik.
Gecenin ardından oluşan sıralama;
17. Hırvatistan 25.150
18. Yunanistan 24.725
19. Danimarka 24.625
20. TÜRKİYE 23.700
21. İsrail 23.250
22. Kıbrıs Rum Kesimi 22.275
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