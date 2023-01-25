UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonucunda yarı finalde Hollanda ile Hırvatistan ve İspanya ile İtalya eşleşti.
2023 UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminin ardından Uluslar Ligi yarı finallerinde Hollanda-Hırvatistan ve İspanya-İtalya eşleşmeleri oluştu.
FİNAL 18 HAZİRAN'DA
Hollanda'nın Rotterdam ve Enschede şehirleri, Uluslar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak. Yarı finallerde Hollanda ile Hırvatistan 14 Haziran'da, İspanya ile İtalya ise 15 Haziran'da karşılaşacak. Tek maç üzerinden gerçekleştirilecek yarı finallerin ardından üçüncülük ve final karşılaşmaları da 18 Haziran'da oynanacak.
Uluslar A Ligi gruplarında ilk sırayı alan 4 ülkenin katıldığı finalleri, daha önce Portekiz ve Fransa kazanmıştı.
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