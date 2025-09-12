UEFA yeni kuralı resmen duyurdu... Kulüplere geçici kadro değişiklik hakkı!

UEFA Yönetim Kurulu, son gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararları açıkladı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Avrupa Kupaları'nda mücadele eden kulüplere sakatlık veya hastalık nedeniyle geçici kadro değişiklik hakkının tanındığı belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı" ifadeleri yer aldı.

Bu değişikliğin kadroların haksız yere daraltılmasını önlemek ve oyuncuları ekstra iş yükü baskısından korumak için yapıldığı kaydedildi.

AVRUPA KUPALARI NE ZAMAN BA ŞLIYOR?

UEFA'nın düzenlediği organizasyonlarda bu sezon Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor mücadele edecek.

Avrupa kupalarında yeni sezonun başlama tarihleri şöyle:

Şampiyonlar Ligi: 16 Eylül

Avrupa Ligi: 24 Eylül

Konferans Ligi: 2 Ekim