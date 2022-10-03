UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Gabala ile Hajduk Split arasındaki UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turu karşılaşmasını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turunda 4 Ekim Salı günü Azerbaycan’ın Gabala ile Hırvatistan’ın Hajduk Split takımları arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.
Azerbaycan’ın Gabala Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği’nden Kamal Umudlu olacak.
Video Haberler
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- İşte MHP'nin hedefindeki anket