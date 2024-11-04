UEFA'dan Beşiktaş açıklaması: 'Türk makamlarının kararıyla...'

UEFA, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için açıklama yaptı.

UEFA'dan Beşiktaş açıklaması: 'Türk makamlarının kararıyla...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 19:35

UEFA, Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında tarafsız ülkede oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ile ilgili açıklama yaptı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türk makamlarının aldığı karara göre 28 Kasım 2024 tarihinde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması tarafsız bir sahada oynanacaktır. UEFA, alternatif tarafsız saha için Beşiktaş'la görüşme halindedir ve zamanı geldiğinde duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #uefa #maccabi tel aviv #beşiktaş

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