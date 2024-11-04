Siyah-beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacaktı: UEFA'dan Beşiktaş maçı kararı!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:38

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:58

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş'a kötü haber geldi.

İSTANBUL'DA OYNANMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre, maçın İstanbul'da oynanması için girişimde bulunan Beşiktaş'ın hamlelerine karşılık mücadele İstanbul dışında başka bir şehirde oynanacak.

Haberde maçın oynanacağı ülke ve stadyumun hafta sonuna kadar belli olacağı ifade edildi. Mücadelenin Macaristan'da oynanması bekleniyor.

HÜSEYİN YÜCEL'İN SÖZLERİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, önceki günlerde Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz. Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz" demişti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv mücadelesi 28 Kasım'da oynanacak.