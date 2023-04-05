UEFA'dan Feyenoord - Roma eşleşmesine deplasman yasağı kararı

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'un UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda karşılaşacağı Roma mücadelelerinde deplasman yasağı uygulanacak.

AA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:04
UEFA'dan Feyenoord - Roma eşleşmesine deplasman yasağı kararı
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord ile Roma arasında oynanacak maçlarda, deplasman takım taraftarı stada alınmayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Hollanda ve İtalya emniyetiyle yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasındaki maçların yüksek riskli olarak değerlendirildiği ve stada deplasman takım taraftarının alınmamasına karar verildiği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Feyenoord, Roma'yı 13 Nisan'da konuk edecek. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 20 Nisan'da Roma'da oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ OLAYLI GEÇMİŞTİ

İlk olarak İtalyan yetkililer, başkent Roma'da oynanacak karşılaşmaya Hollandalı taraftarların alınmayacağını belirterek UEFA'ya başvurmuştu.

Söz konusu kararın gerekçesi, iki ekip arasında önceki maçlarda yaşanan olaylara dayanıyor. 2022 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde eşleşen kulüplerin taraftarı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan maç öncesi birbiriyle çatışmış ve çıkan olaylarda 19 emniyet görevlisi yaralanmıştı.

Taraflar arasında yine UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi 19 Şubat 2015'te yaşanan diğer hadisede ise İtalya'nın başkentine gelen Hollandalı taraftarlar, 17. yüzyıldan kalma Barcaccia çeşmesine ciddi şekilde zarar vermiş ve bu durum İtalya'da infiale yol açmıştı.


feyenoord roma deplasman yasağı uefa avrupa ligi orkun kökçü

İlgili Haberler

UEFA'da 3. Aleksander Ceferin dönemi

UEFA'da 3. Aleksander Ceferin dönemi
UEFA'dan Türk hakeme görev

UEFA'dan Türk hakeme görev
Serie A'da Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürdü

Serie A'da Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürdü

En Çok Okunan Haberler