UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak Napoli - Rangers karşılaşmasını Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İtalya'nın Napoli ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler yapacak
Müsabakada Abdulkadir Bitigen VAR, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz ise AVAR olarak görev alacak.
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