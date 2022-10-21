UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin Euro para cezası

UEFA, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.

AA
21 Ekim 2022 Cuma, 18:12
UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin Euro para cezası
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UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.

Yapılan açıklamada, eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin Euro para cezası verildiği kaydedildi.

Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5'inci maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.

 


uefa UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup lüksemburg

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