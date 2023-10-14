UEFA'dan İsmail Kartal'a ceza!

Fenerbahçe'nin bu sezon başında Konferans Ligi play-off turunda Twente'yi eleyerek gruplara kaldığı eşleşmeden teknik direktör İsmail Kartal'a ceza çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 16:17
UEFA'dan İsmail Kartal'a ceza!
Abone Ol google-news

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Twente'yi eleyerek gruplara kaldığı eşleşmeden sarı-lacivertlilere ceza çıktı.

İSMAİL KARTAL SORUMLU TUTULDU

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre Hollanda'daki karşılaşmanın başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

ERTELEMELİ MEN CEZASI

Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

Yine bu karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin Euro para cezası kesildi. Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.

DAHA ÖNCE DE UYARI CEZASI ALMIŞTI

İsmail Kartal 2021-22 sezonunda da UEFA tarafından aynı gerekçeyle cezalandırılmıştı. Konferans Ligi'nde İstanbul'daki Slavia Prag-Fenerbahçe maçında müsabakanın geç başlamasından dolayı İsmail Kartal, UEFA'dan uyarı cezası almıştı. 


ismail kartal uefa ceza

İlgili Haberler

İsmail Kartal: 'Her şey planladığımız gibi'

İsmail Kartal: 'Her şey planladığımız gibi'
İsmail Kartal hedefi belirledi!

İsmail Kartal hedefi belirledi!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekora koşuyor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekora koşuyor

En Çok Okunan Haberler