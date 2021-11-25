UEFA'dan 'Muslera Duvarı' paylaşımı
UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki kurtarışları ile öne çıkan Muslera'ya dair bir paylaşımda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon kurtarışları ile öne çıkan Muslera, Marsilya maçında da performansını sürdürmeye devam ediyor.
Avrupa Ligi'nde bu sezon kalesine gelen 18 şutun 17'sini kurtaran Uruguaylı kalecinin performansı UEFA tarafından da dikkat çekti.
UEFA, sosyal medya hesabından 'Muslera Duvarı' minvalinde #MusleraTheWall etiketi ile deneyimli kalecinin fotoğrafını paylaştı.
UEFA'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
?? #MusleraTheWall ??#UEL | #GSvOM | @GalatasaraySK pic.twitter.com/vkkEK2gLIt— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) November 25, 2021
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