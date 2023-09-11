UEFA'dan Türk hakemlere görev!
FIFA kokartlı Türk hakemler Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Arda Kardeşler, UEFA tarafından çeşitli müsabakalarda görevlendirildi.
FIFA kokartlı Türk hakemler Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Arda Kardeşler, UEFA tarafından maçlara atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Atilla Karaoğlan, Finlandiya ile İsviçre arasında oynanacak 21 Yaş Altı UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını yönetecek.
Erkan Özdamar ise aynı organizasyonda Sırbistan ile Azerbaycan arasında yapılacak mücadelede görev alacak.
Arda Kardeşler de Azerbaycan ile Ürdün arasında salı günü oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.
Öte yandan Türk hakemlerden Mete Kalkavan, İsviçre ile Andorra arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olacak.
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