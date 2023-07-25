UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'yı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:00
UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı!
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UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha ile ilgili bir gönderi paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notunu düşerek bir paylaşım yaptı.


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