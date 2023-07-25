UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı!
UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'yı paylaştı.
UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha ile ilgili bir gönderi paylaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notunu düşerek bir paylaşım yaptı.
???? Galatasaray's new star...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 25, 2023
? Wilfried Zaha ?@GalatasaraySK || #UCL pic.twitter.com/BRYHbPEiPq
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