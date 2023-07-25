UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:00

UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha ile ilgili bir gönderi paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notunu düşerek bir paylaşım yaptı.