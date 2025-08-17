UFC orta sıkletin yeni şampiyonu belli oldu: Tarihe geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.08.2025 13:20:00
Çeçen dövüşçü Khamzat Chimaev, UFC orta sıklet kemer mücadelesinde karşılaştığı Güney Afrikalı Dricus Du Plessis'i mağlup ederek şampiyon oldu.

UFC 319 etkinliğinin ana maçında Khamzat Chimaev ile Dricus Du Plessis, UFC orta sıklet kemer mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Çeçen dövüşçü, Güney Afrikalı rakibini 50-44, 50-44 ve 50-44'lük skorlarla mağlup ederek UFC orta sıkletin yeni şampiyonu oldu.

31 yaşındaki Çeçen dövüşçü maçın ardından yaptığı açıklamada, UFC CEO'su Dana White'a da esprili bir gönderme yaptı ve "Mutlu, her zaman mutluyum. Dana, paramı sakla, kardeşim" diye konuştu.

CHIMAEV TARİHE GEÇTİ

Dricus Du Plessis ise Chimaev hakkında, "Onun tepede inanılmaz bir kontrolü var. Tıpkı bir battaniye gibi. Yani mesele güç değildi. O kadar da fiziksel değildi. Sanki bir sonraki hareketin ne olacağını biliyormuş gibi. Bu gece beni adil bir şekilde yendi. O daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

Güreş ağırlıklı geçen karşılaşmaya taraftarlar tarafından tepki gösterildi.

Khamzat Chimaev, bu sonuçla birlikte UFC tarihinde şampiyon olan ilk Çeçen dövüşçü olarak tarihe geçti.

