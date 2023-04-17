Uğurcan Çakır: 'Sözlerim farklı anlaşıldı'

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, 0-0 biten Beşiktaş maçının ardından görüşlerini aktardı. Milli futbolcu, "Hafta içi açıklamalarım vardı. Galiba farklı anlaşıldı. Ben hiçbir takım arkadaşıma saygısızlık yapmadım. Ben Mert ağabeyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 07:47
Uğurcan Çakır: 'Sözlerim farklı anlaşıldı'
Abone Ol google-news

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyle ilgili konuşan Uğurcan Çakır "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı" dedi.

Uğurcan Çakır

"SÖZLERİM FARKLI ANLAŞILDI"

Beşiktaş maçında iyi oynamaları hakkında konuşan Uğurcan Çakır "Takım halinde kötü bir gidişatımız vardı. Büyük maç konsantrasyonu farklı oluyor" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır ayrıca "Milli takımdan neden kesildiğimi bilmiyorum" sözleriyle ilgili olarak "Hafta içi açıklamalarım vardı. Galiba farklı anlaşıldı. Ben hiçbir takım arkadaşıma saygısızlık yapmadım. Ben Mert ağabeyi çok seviyorum. EURO2020'de bana en çok desteği verendi. Milli takımda başarısızlığı kabul edemiyoruz. A Milli Takım çok onurlu bir yer" dedi.


uğurcan çakır trabzonspor beşiktaş süper lig

İlgili Haberler

Trabzon'da sessiz gece: Trabzonspor 0-0 Beşiktaş

Trabzon'da sessiz gece: Trabzonspor 0-0 Beşiktaş
İhsan Derelioğlu: 'Trabzonspor yok sayılamaz'

İhsan Derelioğlu: 'Trabzonspor yok sayılamaz'
Hasan Al: 'Trabzonspor ayağa kalkmasını bilir'

Hasan Al: 'Trabzonspor ayağa kalkmasını bilir'

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler