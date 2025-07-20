Uludağ Premium Ultra Trail sona erdi

Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda “Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!” sloganıyla düzenlenen Ultra Trail’de 20 ülkeden 2650 koşucu start aldı. Sporcular, 100K, 66K, 42K, 30K, 16K ve 6K’lık parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

UPUT100K parkurunda erkeklerde birinciliği 12:12:31’lik dereceyle ABD’li Oliver Bieser kazandı. 100K’lık parkurda kadınlarda ise birinciliği 17:02:18’lik dereceyle Seda Kurtuldu elde etti.

En rekabetçi dağ ultra maratonu ünvanına sahip Uludağ Premium Ultra Trail’de her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce sporcu unutulmaz bir yarış heyecanı yaşadı.

Marmara Bölgesi’nin tarihi şehirlerinden biri olan Bursa’da, 2543 metre yükseklikteki Uludağ’da gerçekleştirilen yarışta koşucular, doğasıyla büyüleyen parkurlardan geçti.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Uludağ Premium Ultra Trail’in 16K etabında, ülkemizdeki orman yangınlarına dikkat çekmek için anlamlı bir hareket yaşandı. Sporcu Umut Kurum, orman yangınlarına müdahale kıyafetiyle 16K etabından start aldı. Parkurda Kurum’u gören koşucular, sporcuyu bu anlamlı hareketinden dolayı alkışladı.

ÖMER KIZIL: BU ORGANİZASYONU SENEYE ULUSLARARASI DÜZEYDE DÜZENLEMEK İSTİYORUZ

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, “Ben her sene aynı şeyi söylüyorum; Uludağ harika. 8’incisi düzenlendi ve her sene büyüyerek beraberiz. Sizlere, bütün sponsorlara ve bütün destekçilere teşekkür ederim. Harika bir organizasyon. Ayrıca sözü aldım, seneye bu organizasyonu yüzde 99 uluslararası düzeyde düzenleyeceğiz. Ben her şeyin arkasındayım. İnşallah seneye yine görüşmek üzere” diye konuştu.