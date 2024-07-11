Uludağ’da Ultra Trail heyecanı!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 15:40

Güncelleme: 11.07.2024 - 15:40

Uludağ Premium Ultra Trail’e 35 ülkeden 2 bin 660 sporcu katılacak. Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarında bu sene 7’ncisi gerçekleşecek Ultra Trail birçok etkinliği de katılımcılara sunacak.

Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, 12-14 Temmuz’da “4 Mevsim Uludağ” mottosu ile koşulacak. 2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal güzellikleri arasındaki organizasyon, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca Textile Tech, Garmin Türkiye, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Yankı Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda gerçekleşecek. Bursa Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarış UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda koşulacak.

Spor ve sanatı bir araya getirecek yarışta katılımcılar, bir yandan Uludağ’da koşu deneyimi yaşayacak bir yandan da konserler, grafiti sanatçısının sunduğu görsel şölen ve heykeltraşın sanatını icra ettiği çalışmalarla buluşacak.

35 ÜLKEDEN 2 BİN 660 SPORCU

Her sene gelişerek devam eden Uludağ Premium Ultra Trail’e bu sene katılım da bir hayli fazla. Geçtiğimiz yıla oranla büyük bir artış yaşayan UPUT, 35 ülkeden 2 bin sporcunun katılımı ile koşulacak. Organizasyon 13 Temmuz sabahı saat 06.00’da 100K ve 66K’lık parkurun startı ile başlayacak. Saat 08.00’de 30K, saat 09.00’da 16K ve saat 10.00’da 6K’lık parkurda yarış heyecanı yaşanacak.

BURSA SENFONİ ORKESTRASI UNUTULMAZ ANLAR YAŞATACAK

Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT), birçok aktiviteyi de içinde barındırıyor. Uludağ’ın eşsiz manzarasında koşacak sporcular, parkur boyunca unutulmayacak anlar yaşayacak. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğinde belirlenen alanlarda yer alacak sanatçılar, birbirinden önemli eserleri ormanın içinde koşucuların dinletisine sunuyor olacak.

3 AYRI KONSERLE YARIŞ DENEYİMİ

Bir yarış olma özelliğinin yanı sıra sunduğu etkinliklerle adından söz ettiren Uludağ Premium Ultra Trail’de 13 Temmuz Cumartesi günü 3 ayrı konser gerçekleşecek. Etkinlik alanında yer alacak konser alanında saat 15.00’te Ceren Toksöz, saat 16.30’da Neyzen, saat 18.00’de ise Sattas sahne alacak.

GRAFİTİ VE HEYKELTRAŞ ŞÖLENİ

Uludağ Premium Ultra Trail’de katılımcılar, grafiti sanatçısının sunduğu görsel şölen ve heykeltraşın sanatını icra ettiği çalışmalarla buluşacak. Ümit Şentürk’ün grafitileri ile heykeltraş Ramazan Eroğlu’nun eserleri beğenilere sunulacak.

'SPOR VE SANATI BİR ARAYA GETİRİYORUZ'

Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinay, “Bu sene 7’ncisini düzenlediğimiz Uludağ Premium Ultra Trail, 12-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Her yıl katılımcı sayımız artarak devam ediyor ve organizasyonumuzu bu denli büyüttüğümüz için çok mutluyuz. 35 ülkeden 2 bin 660 katılımımız mevcut. ‘4 Mevsim Uludağ’ mottosu ile çıktığımız bu yolda kış turizmi ile adı anılan Uludağ’ımızın yılın her ayında faal olması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Uludağ Premium Ultra Trail de bu doğrultuda en önemli organizasyon olarak 7 yıldır bölgeye değer katıyor. Uludağ 2’nci oteller bölgesi Kurbağakaya Teleferik İstasyonu’ndan startını vereceğimiz yarışımız yine aynı noktada son bulacak. Sporcular, parkur boyunca Kirazlıyayla, Sarıalan, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Saitabat, Alaçam, Buzul Göletler, Küçük Zirve’yi geçerek finişi görecekler. Bizi diğer organizasyonlardan ayıran en büyük özelliğimiz spor ve sanatı bir araya getiriyor olmamız. Etkinlik alanımızda gerçekleştirdiğimiz konserler, grafiti sanatçımızın katılımcılara sunduğu görsel şölen ve heykeltraşımızın sanatını icra ettiği çalışmaları da önemli bir yere sahip. Parkur içinde ise Bursa Senfoni Orkestrası sanatçıları, birbirinden önemli eserleri ormanın içinde koşucuların dinletisine sunuyor olacak. Aynı zamanda organizasyonumuz sosyal sorumluluk tarafında da önemli bir işe imza atıyor. Bodrum Sağlık Vakfı’nın özel çocukları tarafından hazırlanan plaketler, dereceye giren sporculara takdim edilecek” ifadelerini kullandı.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ PARKURLAR

“Uludağ Premium Ultra Trail”, birbirinden önemli ve güzelliklerle dolu 5 ayrı parkurda koşulacak. Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K), 100 km ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile %60 patika, %30 single track ve %10 asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 13 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06:00’da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K), 66 km ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile %50 patika, %43 single track ve %7 asfalt yoldan oluşan yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 06:00’da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K) 30 km ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile %65 patika, %30 single track ve %5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:00‘da start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Trail (UP16K) 16 km ve 500 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %70 single track ve %10 asfalt yolda koşulacak. Yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 09:00’da start alacak.

Uludağ Premium Trail (UP6K) 6 km ve 210 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %60 single track ve %20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak.

YARIŞ GÜZERGAHLARI

Uludağ Premium Ultra Trail 100k: Oteller bölgesinden başlayacak olan yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

Uludağ Premium Advanced Trail 66k: Oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.

Uludağ Premium Epix Trail 30k: Oteller bölgesinden başlayacak yarışta, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden Oteller bölgesinden finiş gerçekleşecek.

Uludağ Premium Trail 16k: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesinden geçerek Oteller bölgesinde bitecek.

Uludağ Premium Trail 6k: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.

KATEGORİLER

Erkek / Kadın Genel Klasman

Erkek / Kadın 40- (14 Temmuz 1984 – 13 Temmuz 2006 doğumlular)

Erkek / Kadın 40+ (14 Temmuz 1974 – 13 Temmuz 1984)

Erkek / Kadın 50+ (14 Temmuz 1964 – 13 Temmuz 1974)

Erkek / Kadın 60+ (13 Temmuz 1964 ve öncesi doğumlular)