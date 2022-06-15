Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta maçları tamamlandı
UEFA Uluslar Ligi'nde 4'üncü hafta, 4 grupta oynanan 12 karşılaşma ile sona erdi.
UEFA Uluslar A, B, C ve D Ligi'nde 4'üncü hafta, oynanan 12 karşılaşma ile tamamlandı. Günün dikkat çeken karşılaşmasında A Ligi 3'üncü Grup'ta Almanya sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.
Uluslar Ligi'nde oynanan 12 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde:
A Ligi 3'üncü Grup
Almanya - İtalya: 5-2
İngiltere - Macaristan: 0-4
A Ligi 4'üncü Grup
Hollanda - Galler: 3-2
Polonya - Belçika: 0-1
B Ligi 1'inci Grup
Ukrayna - İrlanda Cumhuriyeti: 1-1
Ermenistan - İskoçya: 1-4
B Ligi 3'üncü Grup
Bosna-Hersek - Finlandiya: 3-2
Romanya - Karadağ: 0-3
C Ligi 1'inci Grup
Lüksemburg - Faroe Adaları: 2-2
Türkiye - Litvanya: 2-0
D Ligi 1'inci Grup
Liechtenstein - Letonya: 0-2
Moldova - Andorra: 2-1
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