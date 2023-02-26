Ümraniye'de kazanan çıkmadı: Ümraniyesrpor 1-1 Adana Demirspor

Ümraniyespor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:32
Ümraniye'de kazanan çıkmadı: Ümraniyesrpor 1-1 Adana Demirspor
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle daha önce ertelenen müsabakada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Adana Demirspor, 79. dakikada Badou Ndiaye'nin attığı golle öne geçti. Ümraniyespor bu gole 89. dakikada Olarenwaju Kayode ile karşılık verdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

İki takım futbolcuları, karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından ülkemizdeki depremde hayatını kaybedenleri anmak adına bir süre hareketsiz kaldı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 39, Ümraniyespor 15 puana yükseldi.

Adana Demirspor, ligde bir sonraki maçına 12 Mart'ta Trabzonspor deplasmanında çıkacak. Ümraniyespor da 4 Mart'ta Trabzonspor'un konuğu olacak.


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