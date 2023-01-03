Ümraniye'de kazanan yok: Ümraniyespor 2-2 Hatayspor

03 Ocak 2023 Salı, 19:30

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Ümraniyespor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi Ümraniyespor'un gollerini 39. dakikada Durel Avounou ve 67. dakikada penaltıdan Umut Nayir kaydetti. Konuk ekip Hatayspor'un golleri ise 24. dakikada Ayoub El Kaabi ve 53. dakikada Saba Lobzhanidze'den geldi.

ÜMRANİYESPOR 10 KİŞİ KALDI

Ümraniyespor'da Brezilyalı stoper Allyson, 78. dakikada topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR'dan gelen uyarıyla kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 11 puana yükselirken, Hatayspor 16 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşırken, Hatayspor evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.