Ümraniyespor 3 puanı 3 golle aldı: Lige galibiyetle başladı!
Ümraniyespor, TFF 1. Lig2in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'yi 3-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, Çorum FK'yi konuk etti.
Hekimbaşı Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
ÇORUM FK PUANSIZ BAŞLADI
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Barış Ekincier ile 55 ve 86. dakikalarda Georgi Minçev kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor hanesine 3 puan yazdırdı. Çorum FK ise lige puansız başladı.
Gelecek hafta Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Stat: Spoint Ümraniye
Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Mustafa Eser, Bardhi (Dk. 85 Hoti), Serkan Göksu (Dk. 90 Kubilay Aktaş), Oğuz Yıldırım, Benny (Dk. 90 Mehmet Ali Büyüksayar), Soukou, Barış Ekincier (Dk. 66 Batuhan Çelik) , Minchev (Dk. 90 Melih Okutan)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 84 Ahmethan Köse), Geraldo (Dk. 84 Avounuou), Boudjemaa (Dk. 71 Sonko), Suat Kaya (Dk. 71 Eren Karadağ), Kasongo (Dk. 43 Verheydt)
Goller: Dk. 28 Barış Ekincier, Dk. 55 ve 86 Minchev (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kart: Dk. 78 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK)
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