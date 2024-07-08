Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldı: Nicolas Anelka'dan sert sözler

Ümraniyespor Kulüp CEO'su Nicolas Anelka görevinden ayrıldı. Anelka görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 18:56
Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldı: Nicolas Anelka'dan sert sözler
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Nicolas Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldı. 

Sosyal medya hesabından ayrılığını açıklayan Anelka, çok sert açıklamalarda bulundu.

Anelka yaptığı paylaşımda, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi!! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur. Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... en iyi dileklerimle" ifadelerini kullandı.


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