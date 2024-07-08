Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldı: Nicolas Anelka'dan sert sözler
Ümraniyespor Kulüp CEO'su Nicolas Anelka görevinden ayrıldı. Anelka görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada hesabından bir paylaşım yaptı.
Nicolas Anelka, Ümraniyespor'daki görevinden ayrıldı.
Sosyal medya hesabından ayrılığını açıklayan Anelka, çok sert açıklamalarda bulundu.
Anelka yaptığı paylaşımda, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi!! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur. Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... en iyi dileklerimle" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Nicolas Anelka'dan sert sözler
- Weston McKennie kimdir?
- İtalyan devinden Ferdi Kadıoğlu hamlesi
- 'Beşiktaş'a transfer olmayı istesem de...'
- Wesley Teixeira kimdir?
- Adana Demirspor yeni teknik direktörünü açıkladı
- İşte Jose Mourinho'nun 3 prensi
- İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 1 tutuklama
- Kimmich'ten Toni Kroos'a veda!
- Paris'te mücadele edecek basketbol takımları belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşına zam kararı
- İki saatlik OYAK tartışması
- Son ankette Erdoğan'a bir kötü haber daha!
- Resmi olmayan sonuçlar belli oldu
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Ezhel: Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı sallıyor
- Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı!
- AKP'nin ikinci adamı o görüşmeyi anlattı
- Denizli-Antalya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı