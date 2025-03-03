Umut Nayir'den galibiyet açıklaması: 'Haftalar ilerledikçe geçen seneki travma tetikleniyor'
Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor'da Umut Nayir, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenerek galip gelen Konyaspor'da Umut Nayir ve Uğurcan Yazğılı, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Umut Nayir, "Çok değerliydi, kendim adına da mutluluk verici takımıma galibiyeti getiren golü atmak. Özellikle son iki haftada aldığımız sonuçlar nedeniyle bizim için stres yükü fazla bir maçtı. Denge maçıydı. Çok pozisyon yoktu. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanmak bizim için önemliydi. İlk önceliğimiz düşme hattından uzaklaşmak" sözlerini sarf etti.
"YAŞANAN BİR TRAVMA VAR"
Umut Bayir, "Geçen sene yaşanan bir travma var. Kendi dışında durumlarda ligde kalınan bir durum var geçen sene Konyaspor için. Haftalar ilerledikçe o travma tetikleniyor. Son hafta olsa bu kadar olurdu. Sonu galibiyet olduğu için o stresi attık diyebilirim" dedi.
Uğurcan Yazğılı ise, "Kupadan önce de çok zor bir maç oynadık. Sivas'ta zor şartlar altında bir maç oynadık. Oradan bir puanla döndük ama kazanabilirdik. Sonra kupada istediğimizi aldık, o da moral oldu. Bugün de kazanıp özgüvenimizi arttırmak istiyorduk. Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Galibiyet için mutluyuz. Bir an önce alt sıralardan çıkmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
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