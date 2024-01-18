Unionistas - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında deplasmanda Unionistas ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
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İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı sürüyor.
Xavi yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Dani Ponz'un ekibi Unionistas ile karşı karşıya gelecek.
UNIONISTAS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Reina Sofia Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
UNIONISTAS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Francisco Maeso'nun yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.
Unionistas, Kral Kupası Son 32 Turu'nda sahasında Villarreal'i penaltı atışları sonucunda 7-6 mağlup etmişti.
Barcelona ise deplasmanda Barbastro'yu 3-2 mağlup etmişti.
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