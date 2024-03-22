Ünlü gazeteci duyurdu: İtalyan devinden Szymanski'ye rekor bonservis!

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'ye, İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-lacivertli ekibin Szymanski için 25-30 milyon Euro arasında bir bonservis talep ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:06
Ünlü gazeteci duyurdu: İtalyan devinden Szymanski'ye rekor bonservis!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Avrupa'nın birçok dev kulübüne yazılan Sebastian Szymanski için şimdi de Napoli iddiası ortaya atıldı.

REKOR BONSERVİS TALEBİ

Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Radio Marte'de Szymanski-Napoli haberlerine dair konuştu.

Schira, Sarı-Lacivertlilerin Szymanski için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiğini açıkladı.

Polonyalı yıldızın transferinin söz konusu rakamlara gerçekleşmesi durumunda Szymanski, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Nicolo Schira açıklamasının devamında Napoli ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilerin Szymanski transferine yardımcı olabileceğini vurguladı.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Bu sezon toplam 46 maçta boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu 12 gol, 14 asistlik skor katkısı verdi.

Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Sebastian Szymanski haberleri napoli haberleri fenerbahçe haberleri

İlgili Haberler

Szymanski attı, Polonya finale kaldı!

Szymanski attı, Polonya finale kaldı!
Konferans Ligi'nin en değerli oyuncuları açıklandı: Szymanski de listede!

Konferans Ligi'nin en değerli oyuncuları açıklandı: Szymanski de listede!
İtalyanlar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis!

İtalyanlar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'nin Trabzon adayından skandal sözler: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp'

AKP'nin Trabzon adayından skandal sözler: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp'
21 Mart 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni ve Survivor All Star reyting sıralaması

21 Mart 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni ve Survivor All Star reyting sıralaması
CIES açıkladı: İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu!

CIES açıkladı: İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu!
Eylem Tok’un ABD’deki lüks yaşamı: Aylık 320 bin lira rezidans kira bedeli

Eylem Tok’un ABD’deki lüks yaşamı: Aylık 320 bin lira rezidans kira bedeli
Stentrode, Musk'ın Neuralink'inden çok daha ileride olabilir

Stentrode, Musk'ın Neuralink'inden çok daha ileride olabilir
Bir süredir deneniyordu: IFAB’tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!

Bir süredir deneniyordu: IFAB’tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!
Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti