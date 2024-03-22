Ünlü gazeteci duyurdu: İtalyan devinden Szymanski'ye rekor bonservis!
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'ye, İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-lacivertli ekibin Szymanski için 25-30 milyon Euro arasında bir bonservis talep ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.
Avrupa'nın birçok dev kulübüne yazılan Sebastian Szymanski için şimdi de Napoli iddiası ortaya atıldı.
REKOR BONSERVİS TALEBİ
Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Radio Marte'de Szymanski-Napoli haberlerine dair konuştu.
Schira, Sarı-Lacivertlilerin Szymanski için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiğini açıkladı.
Polonyalı yıldızın transferinin söz konusu rakamlara gerçekleşmesi durumunda Szymanski, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.
Nicolo Schira açıklamasının devamında Napoli ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilerin Szymanski transferine yardımcı olabileceğini vurguladı.
2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Bu sezon toplam 46 maçta boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu 12 gol, 14 asistlik skor katkısı verdi.
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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