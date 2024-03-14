Konferans Ligi'nin en değerli oyuncuları açıklandı: Szymanski de listede!

Fenerbahçe'nin mücadele ettiği Konferans Ligi'nde yer alan 16 takımdaki en değerli futbolcular listesi açıklandı. Listede sarı lacivertli ekipten Szymanski de yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:26
Konferans Ligi'nin en değerli oyuncuları açıklandı: Szymanski de listede!
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Football Benchmark kendi verilerine dayanarak belirlediği futbolcu değerlerine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden 16 takımla ilgili bir liste yayınladı. 

Bu sezon son 16'ya kalan takımların en değerli futbolcularına yer verilen listede Fenerbahçe'den yalnızca Sebastian Szymanski yer aldı. 

İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlardaki en değerli futbolcular:

10- Alexander Prass - Sturm Graz - 8.4 milyon Euro

9- Giannis Konstantelias - PAOK - 9.9 milyon Euro

8- David Carmo - Olympiakos - 16.1 milyon Euro

7- Martin Baturina - Dinamo Zagreb - 21.9 milyon Euro

6- Antonio Nusa - Club Brugge - 25.3 milyon Euro

5- Sebastian Szymanski - 26.1 milyon Euro

4- Brian Brobbey - Ajax - 34.2 milyon Euro

3- Nicolas Gonzales - Fiorentina - 45 milyon Euro

2- Jonathan David - Lille - 53.1 milyon Euro

1- Ollie Watkins - Aston Villa - 66.7 milyon Euro


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