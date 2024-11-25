Ünlü gazeteciden Formula 1 müjdesi: 'Yapılan görüşmeler olumlu'
Ünlü gazeteci ve yorumcu Fatih Altaylı, Türkiye'nin Formula 1 takvimine girme ihtimali hakkında konuştu.
2020 ve 2021'de Formula 1 İstanbul GP'de yarış hakemi olan, 2022-2023 yarış sezonunda FIA Komiserler Kurulu üyeliği de yapan gazeteci ve yorumcu Fatih Altaylı, 2026 sezonundan itibaren Türkiye'nin Formula 1 takvimine girmesinin önünde bir engel olmadığını duyurdu.
Altaylı, YouTube kanalındaki açıklamasında, "Yarışın 2026'da Türkiye'ye gelmesi önünde pek bir engel yok" ifadelerini kullandı.
'ÖNÜNDE PEK BİR ENGEL YOK'
İşte Fatih Altaylı'nın sözleri:
"FIA tarafı açısından sıkıntı yok. FIA destekliyor. FIA'nın efsanevi başkanların, Ferrari'nin eski takım patronu Jean Todt da haftaya Türkiye'ye geliyor. Şu anda FIA Başkanı Muhammed ben Sulayem de Türkiye'yi destekliyor. Esas kararı verecek olan Formula 1 şirketi. Bu şirket bir Amerikan kuruluşu. Başında İtalyan Domenicali var. Yapılan görüşmeler olumlu. Hemen hemen her şey olumlu. Yarışın 2026'da Türkiye'ye gelmesi önünde pek bir engel yok. Türkiye'ye son derece makul bir ücret karşılığında gelmesi söz konusu."
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