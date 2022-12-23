Ünlü İngiliz futbolcu George Cohen, 84 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü eski İngiliz futbolcu George Cohen'in 84 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.
İngiltere'nin 1966 yılında Dünya Kupası şampiyonu olduğu dönemde kadroda yer alan ünlü futbolcu George Cohen 84 yaşında öldü.
İngiliz futbol kulübü Fulham, George Cohen'in öldüğünü duyurarak, ölüm nedenine ilişkin bir bilgi vermedi.
Fulham formasıyla 459 maça çıkan ve 6 gol atan Cohen, sağ bek hücum oyuncusuydu.
Fotoğraf: George Cohen
Cohen, İngiltere milli takımında 37 maç oynadı.
1966 Dünya Kupası'nda Cohen, Portekiz'e karşı oynanan yarı finalde (2-1) skoru belirleyen golü attı.
DİZ SAKATLIĞININ ARDINDAN FUTBOLU BIRAKTI
Cohen, ciddi bir diz sakatlığının ardından 29 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı.
2000 yılında "İngiliz İmparatorluğu 5. Derece Nişanı" ile ödüllendirilen Cohen, 2009 yılında "İngiliz Futbol Şöhretler Müzesi"ne kabul edildi.
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