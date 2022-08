Ünlü jokey Selim Kaya, bir ilki gerçekleştirmek için pistlere dönüyor

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

Aldığı bir karar sonrası 18 aydır at binmeyen ünlü jokey, İstanbul’daki Nevzat Zaimoğlu Koşusu’nda Ahmet Kaya’ya ait “Rock Iron” isimli safkanla kayıt yaptırdı. 30 yılı aşkın süredir at binen, 1997-1998’de 2 kez şampiyon jokey unvanını elde eden ve eski menajerlerinden Serhat Coşkun’la yeniden anlaşan, bundan sonra ağırlıklı olarak özel yarışları seçecek 45 yaşındaki usta ismin dönüşünde farkındalıklar var.

"DEVRİM YAPMAK İSTİYORUM"

Selim Kaya’ya uzun bir aradan sonra neden dönüş yaptığını sordum. İşte tecrübeli jokeyin anlattıkları: “Yıllarca para kazanmak için kırbaç kullandık, atların canını acıttık. Yeri geldi at sahipleri atlarını sakat sakat koşturdu. İki yıl sonra bugün ilk kez at bineceğim. O da kendi atımıza. Önümde büyük fotoğraf var. Evrensel düşünüyorum. Artık kırbacı sadece elimde tutacağım, atlara kesinlikle vurmayacağım. Bir nevi kırbaca paydos. ‘Kırbacı kullan’ diyenin atına binmeyeceğim. Bu algıyı düzeltmek için geliyorum. İnsanlara bunu anlatacağım. At candır, yoldaştır. Biz ne istersek onu yapar. Emin olun ki at kırbaç vurulduğunda mutsuz oluyor, canı acıyor, performansı düşüyor, ömrü kısalıyor. At kırbaçsız da koşabilir. Savaşlarımızda dahi atlar kırbaç vurmadan koşmuşlar. Biz yıllarca atlara vurduk. Devrim yapmak istiyorum. Başarabilirsem ne âlâ. Şu an dünyada kırbaç kullanmadan atlar koşsun düşüncesini savunan tek kişi var o da benim.”