Rekortmen jokey Ahmet Çelik, ‘Gazi’de 8’de 8 olacak mı?’ sorumuza şu yanıtı verdi: ‘10’a kadar yolu var’

96. Gazi Koşusu’na sadece bir gün kaldı. Veliefendi Hipodromu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz düzenlenen bu büyük koşuya hazır. At sahipleri, safkanlar, jokeyler, seyisler, yarışseverler heyecanlı. Ahmet Çelik, üst üste kazandığı 7 Gazi zaferi ile kırılması güç bir rekorun sahibi. Ama unutmamak gerekir ki Ahmet gibi olmasa da aralıklı şekilde bu büyük koşuyu en çok kazanan isim 9 kezle Mümin Çılgın. Yaşayan efsane olarak anılan Mümin Ağabey’in rekoru 32 yıldır kırılmadı. Dün Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) Veliefendi’de düzenlediği efsaneler toplantısında Mümin Çılgın’la beraber birçok ünlü jokey vardı. Akın Özdeniz, Süleyman Akdı, Tınay Adışen, Ahmet Atçı, Rasim Tetik, Kadir Altınöz, Ertül Cankılıç, Gazi’yi ve anıları konuştu. Genç jenerasyondan Vedat Abiş ve Görkem Özçelik’i gördüm. Gazi’de ilk kez at binecek iki jokey gelecekte adlarından çok söz ettirecek. Halis Karataş yoktu. Sordum soruşturdum, “Böyle organizasyonlara pek ilgi göstermez” dediler. Ahmet Çelik tartışmasız medyanın ilgi odağıydı. 7 kez Gazi Koşusu’nu kazanmış biri olarak, mütevazi, cana yakın bir isim.

‘HER GAZİ YENİ BAŞLANGIÇ’

Herkesin merak ettiği “Gazi’de 8’de 8 yapacak mısın?” sorusunu Ahmet Çelik’e sordum. Başarılı jokey, “Ağabey 10’a kadar yolu var” yanıtını vererek ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha ispatladı. Çelik, sanki ilk kez at binecekmiş gibi heyecanlıydı, “Her Gazi yeni bir başlangıçtır. Denk atlar var. Önceki gün atımın galobunu yaptık. Avantaj bizden yana görünüyor. Yani bizim şansımız çok yüksek. Zala Bey’e inanıyor ve güveniyorum” dedi.



TARİH YAZAN İSİM

Ahmet Çelik, 2015’ten beri Gazi Koşusu’nda zirveyi kimseye bırakmadı. Yarışçılık tarihine geçen usta jokey sırasıyla; Renk, Graystorm, Piano Sonata, Hep Beraber, The Last Romance, Call To Victory ve Burgas isimli safkanlarla derbiyi kazandı.

‘O SENE BU SENE OLSUN’



Gökhan Kocakaya, hipodromların tartışmasız en başarılı jokeylerinden. En son 2009’da Gazi’de birinciliğe uzandı. “Artık zamanı geldi, o sene bu sene” diyor Gökhan ve ekliyor “Çok büyük bir kupa. Manevi yanı yüksek. Güzel bir yarış olacağını umut ediyorum. Sigoş bana ben Sigoş’a odaklanıp koşacağız. Bir aksilik olmazsa kazanacağımızı umut ediyorum.”



BOYRAZ: ÇOK HEYECANLIYIM



Kariyerinde 2 Gazi Koşusu zaferi olan ve yarın Maximus Boy’a binecek Sadettin Boyraz, kısa sohbetimizde “Çok büyük bir bayram olacak. Heyecanım tavan yapmış durumda. Elbette ön plana çıkan atlar var. Ama bana göre 22 atın şansı eşit. Atıma güveniyorum” dedi.