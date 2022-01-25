Ünlü müzik ve podcast platformu Spotify, Barcelona’ya sponsor oluyor: 60 milyon Euro

25 Ocak 2022 Salı, 13:45

İspanyol devi Barcelona’ya sürpriz bir sponsorluk anlaşması teklifi geldi. Ünlü müzik ve podcast platformu Spotify yeni sezonda dünya devi ile anlaşma yapmak için hazırlıklara başladı. Japon şirket Rakuten ile 30 Haziran’da sona erecek forma göğüs sponsorluğu sözleşmesini yenilemeye sıcak bakmayan Katalanların hedefinde daha büyük bir getiri sağlayacak anlaşmalar var.

RAKUTEN İLE YILDA 55 MİLYON EURO KAZANIYORDU

Japonya'nın en büyük online alışveriş sitesi Rakuten ile 2017-18 sezonundan itibaren devreye girecek 4 yıllık anlaşma yapan Barcelona yılda 55 milyon Euro kazanıyordu.

İspanya’nın önemli gazetelerinden Mundo Deportivo’ya göre; sponsorluk anlaşmasında öne çıkan adaylardan biri Spotify. Barcelona markasının dünya çapındaki bilinirliği ve ekonomik güç dengeleri göz önüne alındığında bu anlaşmanın iki taraf için de ilginç bir fırsat olduğu düşünülüyor.

Dünya genelinde çok sayıda taraftara sahip olan Barcelona ile iyi bir iş birliği yapmaya hazırlanan Spotify, kulübe güçlü bir teklifle gelecek.

Sponsorluk anlaşmasının Barcelona için yılda 30 milyon Euro ile 60 milyon Euro arasında bir gelir getirebileceğinin belirtildiği haberde mali durumu iyiye gitmeyen kulüp için bunun çok önemli bir şans olduğu ifade ediliyor.

FUTBOLA OLAN İLGİSİ İLE BİLİNİYOR

Spotify, her ay 172 milyonu ücretli abone olmak üzere 381 milyon aktif kullanıcıya sahip. Geçtiğimiz yıllarda Premier Lig ekiplerinden Arsenal’i satın almakla ilgilendiğini açıklayan platformun kurucusu Daniel Erk; Thierry Henry, Bergkamp ve Vieria gibi yıldızlardan da destek görmüştü.

2.8 milyar sterlin gibi bir değer ile Arsenal’in sahiplerinin kapısını çalan Spotify’ın bu teklifi reddedilmişti.