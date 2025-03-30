Urs Meier'in derbi yorumları: 'Kırmızı kart verilmeliydi'
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine özel olarak getirdiği eski hakem Urs Meier, dev maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Beşiktaş Kulübü, Urs Meier'in yorumlarını anbean yayımladı.
Eski hakem Urs Meier, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Beşiktaş'ın dev maça getirdiği Urs Meier'in yorumları şöyle:
25' Urs Meier: Beşiktaş'ın tehlike yaratabileceği bir atağı önlediği için Ernest Muçi'ye yapılan faulde rakip oyuncuya sarı kart verilmeliydi.
38' Urs Meier: Ernest Muçi'nin attığı golün iptal edilmesi kararı doğru. Golün asistini yapan oyuncu Gedson Fernandes, ofsayt pozisyonunda topa sahip oldu.
İlk yarı değerlendirmesi | Urs Meier: Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem, Frankowski'ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi.
55' Urs Meier: Hakemin Svensson'a gösterdiği sarı kart doğru.
66' Urs Meier: Gol temiz.
80' Urs Meier: Barış Alper, Masuaku'nun ayağına bastı. Barış Alper'e ikinci sarı karttan kırmızı kart verilmeliydi.
85' Urs Meier: Chamberlain'e yapılan müdahalede rakip oyuncunun topla oynama niyeti yok. Hakem sarı kart göstermeliydi.
90' Urs Meier: Beşiktaş, Semih'le tehlikeli bir pozisyon bulabilirdi. Hakem ofsayt vermeyerek oyunu devam ettirmeliydi.
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