Vaclav Cerny'den Kadıköy açıklaması: 'Hep 2 gol atmak...'

23.12.2025 23:20:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından görüşlerini aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşma sonrası Vaclav Cerny açıklamalarda bulundu.

Galibiyet ve iki gol atması hakkında konuşan Vaclav Cerny, "Öncelikle tüm kulübümüz adına çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmeyi hak etmiştik. Tüm takım adına mutluyum. Genel olarak mücadele şeklinde geçti ama sonunda biz kazanmış olduk" dedi.

"HEP 2 GOL ATMAK GÜZEL OLUR"

Kadıköy'de iki maçta, iki gol attığının hatırlatılması üzerine Cerny, "Bu şekilde devam edelim madem, hep 2 gol atmak güzel olur" diye konuştu.

Vaclav Cerny ayrıca, "Öncelikle bugün için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Harikaydılar. Bizi iten güç oldu taraftarımız. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz, tekrar yükselenmek adına. Bunun da bir parçası olabildiğim için mutluyum. Sabırsızlıkla yükselişi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

