VakıfBank - Imoco Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalyan ekip Imoco Volley ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın final maçında VakıfBank, Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.
Antalya'da düzenlenen organizasyonda final karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
ECZACIBAŞI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKIYOR
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.
Üçüncülük karşılaşması da TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.
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