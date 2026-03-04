BOTAŞ'ı deviren Emlak Konut yarı finalde!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında BOTAŞ'ı deplasmanda 76-66 yenen Emlak Konut, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Salon: Ankara
Hakemler: Turgut Işık, Barış Turgut, Ramazan Sezer Baran
BOTAŞ: Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ 11, Tuba Poyraz 18, Dantas 5, Işılay Eğin 2, Serfa 9, Işık Su Güven 2, Rana Uçar, İdil Yeniçulha
Emlak Konut: Thomas 18, Berfin Sertoğlu 6, Delaere 7, Macaulay 18, Gizem Başaran Turan 4, Ndour 8, Holesinska 10, Melek Uzunoğlu 5, Ceren Akpınar, Ferda Yıldız
1. Periyot: 16-19
Devre: 30-39
3. Periyot: 49-55
Beş faulle oyundan çıkan: 33.15 Işılay Eğin, 35.49 Dantas, 38.06 Işık Su Güven (BOTAŞ)