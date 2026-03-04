BOTAŞ'ı deviren Emlak Konut yarı finalde!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.03.2026 20:29:00
Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında deplasmanda karşılaştığı BOTAŞ'ı 76-66 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında BOTAŞ'ı deplasmanda 76-66 yenen Emlak Konut, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Turgut Işık, Barış Turgut, Ramazan Sezer Baran

BOTAŞ: Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ 11, Tuba Poyraz 18, Dantas 5, Işılay Eğin 2, Serfa 9, Işık Su Güven 2, Rana Uçar, İdil Yeniçulha

Emlak Konut: Thomas 18, Berfin Sertoğlu 6, Delaere 7, Macaulay 18, Gizem Başaran Turan 4, Ndour 8, Holesinska 10, Melek Uzunoğlu 5, Ceren Akpınar, Ferda Yıldız

1. Periyot: 16-19

Devre: 30-39

3. Periyot: 49-55

Beş faulle oyundan çıkan: 33.15 Işılay Eğin, 35.49 Dantas, 38.06 Işık Su Güven (BOTAŞ)

İlgili Konular: #BOTAŞ #Emlak Konut #Kadınlar Basketbol Süper Ligi

