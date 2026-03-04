Sergen Yalçın Beşiktaş'ın hedefini açıkladı: 'Ligdeki pozisyonumuz...'

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 4. ve son maçında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"LİGDEKİ POZİSYONUMUZ ÇOK İYİ OLMADIĞI İÇİN..."

Sergen Yalçın, “Kupa bizim ana hedefimiz. Bizim için çok değerli. Kazanırsak 1. bitireceğiz grubu bu bize bir avantaj sağlayacak. Ligdeki pozisyonumuz çok iyi olmadığı için kupa Avrupa'ya gidiş yolunda mantıklı görünüyor” dedi.

Sergen Yalçın değerlendirmesinde, “Son maçtan 4 farklı oyuncuyla başladık ama hepsi oynayan oyuncularımız. Daha önde oynamaya çalışacağız. Umarım işler hedeflediğimiz gibi gider ve kazanarak yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.