Vakıfbank LP Salo'yu yendi, Avrupa'ya 2'de 2 ile başladı
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında VakıfBank, LP Salo takımını 3-0 yenerek grubunda ikide iki yaptı.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Finlandiya'nın LP Salo takımını 3-0 yendi.
Salo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip VakıfBank, 25-14, 25-11 ve 25-17'lik setlerle zorlanmadan 3-0 kazandı.
Bu sonuçla Türk temsilcisi, grubunda 2'de 2 yaptı. LP Salo ise henüz galibiyetle tanışamadı.
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