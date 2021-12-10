Vakıfbank LP Salo'yu yendi, Avrupa'ya 2'de 2 ile başladı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında VakıfBank, LP Salo takımını 3-0 yenerek grubunda ikide iki yaptı.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 00:29
Vakıfbank LP Salo'yu yendi, Avrupa'ya 2'de 2 ile başladı
Abone Ol google-news

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Finlandiya'nın LP Salo takımını 3-0 yendi.

Salo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip VakıfBank, 25-14, 25-11 ve 25-17'lik setlerle zorlanmadan 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Türk temsilcisi, grubunda 2'de 2 yaptı. LP Salo ise henüz galibiyetle tanışamadı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler