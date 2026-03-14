Cumhuriyet Gazetesi Logo
VakıfBank normal sezonu galibiyetle tamamladı!

14.03.2026 19:36:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Numia Vero Volley'i 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Nazire Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı, Orthmann, Alondra, Merve Nezir, Çağla Çiçekoğlu)

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Dangubic, Malual)

Setler: 25-23, 14-25, 17-25, 25-20, 11-15

Süre: 128 Dakika (29, 24, 27, 28, 20)

İlgili Konular: #Türk Hava Yolları #vakıfbank #Sultanlar Ligi

