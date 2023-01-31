Valencia'da Gattuso dönemi sona erdi

La Liga ekiplerinden Valencia, teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:20
Valencia'da Gattuso dönemi sona erdi
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia, İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso'nun görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonrasında teknik direktör Gattuso'nun görevine son verildiği, yarından itibaren takımın başında antrenmanlara şimdiye kadar altyapı takımlarını çalıştıran teknik direktör Salvador Gonzalez'in çıkacağı bildirildi.

Gattuso, 9 Haziran 2022'de Valencia ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

La Liga'da kötü bir sezon geçiren ve son üç haftadır galip gelemeyen ve Kral Kupası çeyrek finalinde evinde oynamasına rağmen Athletic Bilbao'ya elenen Valencia, ligde 20 puanla 14. sırada bulunuyor.

Valencia'da Türk futbolcu Cenk Özkaçar da forma giyiyor.


Gennaro Gattuso valencia la liga

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